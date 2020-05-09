Сформирован график вывозных рейсов до 19 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вывозные рейсы для россиян из Австрии, Испании, Китая и ряда других стран запланированы на 10–19 мая, отмечается в телеграм-канале Минкомсвязи РФ.
10 мая ожидаются рейсы SDM6296 Денпасар – Новосибирск – Екатеринбург – Москва и CYP486 Ларнака – Москва. На 12 мая запланированы вывозные рейсы AFL291 Хошимин – Санкт-Петербург – Москва, FIA121R Кишинев – Москва, HVN63 Ханой – Москва и AUL9232 Сейшелы – Москва.
13 мая состоятся рейсы AFL273 Бангкок – Санкт-Петербург – Москва и IAE880 Сицзяо (КНР) – Иркутск. На 14 мая пассажиры полетят маршрутами SDM6884 Гоа – Ростов-на-Дону – Москва, Тенерифе – Барселона – Санкт-Петербург – Москва и AFL103 Нью-Йорк – Москва.
15 мая будут выполнены рейсы ABG9902 Маврикий – Йоханнесбург – Танзания – Москва, AFL2143 Анталия – Санкт-Петербург – Москва, Пхукет – Новосибирск – Владивосток и SDM6884 Гоа – Красноярск – Екатеринбург – Москва.
На 17 мая запланированы рейсы AFL2185 Вена – Будапешт – Санкт-Петербург – Москва, AFL1881 Бишкек – Москва и NGT747 Ереван – Воронеж. 18 мая – AFL2061 София – Бухарест – Санкт-Петербург – Москва, AFL1855 Баку – Москва, NGT743 Ереван – Минеральные Воды и Бангкок – Владивосток – Новосибирск.
19 мая организуют рейсы AFL2607 Лиссабон – Малага – Москва и AFL2463 Париж – Санкт-Петербург – Москва.
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