Сформирован график вывозных рейсов до 19 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вывозные рейсы для россиян из Австрии, Испании, Китая и ряда других стран запланированы на 10–19 мая, отмечается в телеграм-канале Минкомсвязи РФ.

10 мая ожидаются рейсы SDM6296 Денпасар – Новосибирск – Екатеринбург – Москва и CYP486 Ларнака – Москва. На 12 мая запланированы вывозные рейсы AFL291 Хошимин – Санкт-Петербург – Москва, FIA121R Кишинев – Москва, HVN63 Ханой – Москва и AUL9232 Сейшелы – Москва.

13 мая состоятся рейсы AFL273 Бангкок – Санкт-Петербург – Москва и IAE880 Сицзяо (КНР) – Иркутск. На 14 мая пассажиры полетят маршрутами SDM6884 Гоа – Ростов-на-Дону – Москва, Тенерифе – Барселона – Санкт-Петербург – Москва и AFL103 Нью-Йорк – Москва.

15 мая будут выполнены рейсы ABG9902 Маврикий – Йоханнесбург – Танзания – Москва, AFL2143 Анталия – Санкт-Петербург – Москва, Пхукет – Новосибирск – Владивосток и SDM6884 Гоа – Красноярск – Екатеринбург – Москва.

На 17 мая запланированы рейсы AFL2185 Вена – Будапешт – Санкт-Петербург – Москва, AFL1881 Бишкек – Москва и NGT747 Ереван – Воронеж. 18 мая – AFL2061 София – Бухарест – Санкт-Петербург – Москва, AFL1855 Баку – Москва, NGT743 Ереван – Минеральные Воды и Бангкок – Владивосток – Новосибирск.

19 мая организуют рейсы AFL2607 Лиссабон – Малага – Москва и AFL2463 Париж – Санкт-Петербург – Москва.