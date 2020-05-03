Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел с Бали

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Самолет с россиянами на борту вылете с Бали. Речь идет о вывозном рейсе SDM6296 "Денпасар – Петербург – Москва", передает РИА Новости со ссылкой на консульство России в Денпасаре.

Отмечается, что на борту находятся 382 человека.

Ранее сообщалось о том, что вывозной рейс из Нью-Йорка доставил на родину 257 россиян, в числе которых –российские школьники, которые находились в США по линии учебных и ознакомительных программ.

Также стало известно, что гражданам РФ, находящимся за рубежом, выделят дополнительные средства на оплату жилья и питания. Кроме того, деньги разрешается потратить на продление виз и других документов, на основании которых люди находятся в иностранном государстве.