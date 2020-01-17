Терминал С2 в Шереметьево планируют открыть в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Аэропорт Шереметьево планирует начать строительство второй очереди терминала С в 2024 году, сообщил журналистам председатель совета директоров авиаузла Александр Пономаренко.

По его словам, уже через два года после этого – в 2026 году – С2 планируют ввести в эксплуатацию, передает ТАСС.

Открытие нового международного терминала С1 состоится 17 января. Генеральный директор аэропорта Михаил Василенко рассказал, что автоматические кабины паспортного контроля для граждан РФ в терминале С могут заработать в марте 2020 года. Он подчеркнул, что уже установлено 10 таких кабин на вылет и 10 на прилет. Сроки их запуска согласовывают с пограничной службой.

Пропускная система терминала С1 составит 20 миллионов пассажиров в год. Он войдет в Северный терминальный комплекс воздушной гавани.

Терминал оборудован 84 стойками регистрации и 160 кабинами для паспортного контроля. Терминал соединен с двумя крытыми пешеходными галереями и с пятиуровневым паркингом на 2,5 тысячи машино-мест. Интерьер выполнен в стиле русского искусства и современных технологий.



В прошлом году в Шереметьево открылся терминал B, пропускная способность которого составила около 20 миллионов пассажиров в год.