Терминал С в Шереметьево откроют в январе 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Открытие терминала С в Шереметьево состоится в январе 2020 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение аэропорта.

"Международный аэропорт Шереметьево получил разрешение Федерального агентства воздушного транспорта на ввод в эксплуатацию реконструированного терминала С (этап 1)", – говорится в сообщении.

Международный терминал С-1 войдет в Северный терминальный комплекс аэропорта. Его пропускная система составит 20 миллионов пассажиров в год. В терминале для удобства пассажиров оборудуют 84 стойки регистрации и 160 кабин для паспортного контроля. Терминал также соединен с двумя крытыми пешеходными галереями и с пятиуровневым паркингом на 2500 машино-мест.

Как отмечается, интерьер терминала выполнили в стиле русского искусства и современных технологий. В настоящее время там продолжаются пусконаладочные работы, проверка и тестирование всех систем терминала.

В работе задействованы основные подразделения АО "МАШ", дочерние компании, взаимодействующие организации и авиакомпания "Аэрофлот".

В прошлом году в Шереметьево открылся терминал B, пропускная способность которого составила около 20 миллионов пассажиров в год.

Как отмечал генеральный директор по управлению аэровокзальными комплексами аэропорта Дмитрий Кайгородов, в 2021 году в эксплуатацию также планируют ввести терминал С-2, рассчитанный на 10 миллионов пассажиров, а в 2024 году начнется строительство еще одного терминала – G.

В сентябре этого года в Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса, 19 сентября она приняла свой первый самолет. Шереметьево стал первым аэропортом в России с тремя ВПП.

