Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичный аэропорт Шереметьево открыл третью взлетно-посадочную полосу. Первую посадку на нее совершил самолет "Аэрофлота", прилетевший из Санкт-Петербурга.

Председатель совета директоров АО "МАШ" Александр Пономаренко рассказал, что третья ВПП является сложным техническим объектом, который был необходим для расширения пропускной способности аэропорта.

"Ввод в эксплуатацию новой ВПП, строящегося Терминала С и ряда других объектов в совокупности создают благоприятные условия для достижения нашей стратегической цели до 2026 года войти в топ-10 крупнейших аэропортов мира с пропускной способностью в 100 миллионов пассажиров в год", – приводит слова Пономаренко Агентство "Москва".

Предполагается, что благодаря новой полосе существенно увеличится пропускная способность аэродрома с 65 до 90 взлетно-посадочных операций в час. Шереметьево стал первым аэропортом в России с тремя ВПП.

Как сообщалось ранее, в 2020 году введут в эксплуатацию ангарный комплекс ВПП-3 с авиационно-технической базой. В его составе будет не менее семи ангаров для обслуживания воздушных судов авиакомпаний-партнеров, стоянки спецтехники наземного обслуживания и аэродромной службы.

Третью взлетно-посадочную полосу открыли в Шереметьево Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 15

Кроме того, к 2022 году должны запустить железнодорожную ветку между южным (Терминалы D, E) и северным терминальными комплексами (Терминалы А, В, С) аэропорта. Стоимость проекта составляет 12 миллиардов рублей, средства выделит РЖД.

К концу 2022 – началу 2023 года должны завершить вторую очередь Терминала C. Его пропускная способность составит 20 миллионов пассажиров в год, а общая площадь – почти 124 тысячи квадратных метров. Новый терминал будет предназначен для обслуживания пассажиров международных воздушных линий. Им будут доступны 84 стойки регистрации, бизнес-залы "Малевич" и "Шагал", а также двухуровневый VIP-зал.

