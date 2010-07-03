Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Столичный аэропорт Шереметьево открыл третью взлетно-посадочную полосу. Первую посадку на нее совершил самолет "Аэрофлота", прилетевший из Санкт-Петербурга.
Председатель совета директоров АО "МАШ" Александр Пономаренко рассказал, что третья ВПП является сложным техническим объектом, который был необходим для расширения пропускной способности аэропорта.
"Ввод в эксплуатацию новой ВПП, строящегося Терминала С и ряда других объектов в совокупности создают благоприятные условия для достижения нашей стратегической цели до 2026 года войти в топ-10 крупнейших аэропортов мира с пропускной способностью в 100 миллионов пассажиров в год", – приводит слова Пономаренко Агентство "Москва".
Предполагается, что благодаря новой полосе существенно увеличится пропускная способность аэродрома с 65 до 90 взлетно-посадочных операций в час. Шереметьево стал первым аэропортом в России с тремя ВПП.
Как сообщалось ранее, в 2020 году введут в эксплуатацию ангарный комплекс ВПП-3 с авиационно-технической базой. В его составе будет не менее семи ангаров для обслуживания воздушных судов авиакомпаний-партнеров, стоянки спецтехники наземного обслуживания и аэродромной службы.
Третью взлетно-посадочную полосу открыли в Шереметьево
Кроме того, к 2022 году должны запустить железнодорожную ветку между южным (Терминалы D, E) и северным терминальными комплексами (Терминалы А, В, С) аэропорта. Стоимость проекта составляет 12 миллиардов рублей, средства выделит РЖД.
К концу 2022 – началу 2023 года должны завершить вторую очередь Терминала C. Его пропускная способность составит 20 миллионов пассажиров в год, а общая площадь – почти 124 тысячи квадратных метров. Новый терминал будет предназначен для обслуживания пассажиров международных воздушных линий. Им будут доступны 84 стойки регистрации, бизнес-залы "Малевич" и "Шагал", а также двухуровневый VIP-зал.
Жители деревень возле аэропорта Шереметьево не рады открытию новой ВПП
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: