В Шереметьево назвали дату открытия третьей ВПП

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе авиагавани.
"1 сентября 2019 года международный аэропорт Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3)", – сказано в сообщении пресс-службы.
В середине августа сообщалось, что ввод в эксплуатацию ВПП-3 в Шереметьево запланирован на сентябрь. Третья ВПП увеличит пропускную способность аэродрома с 55 до 90 взлетно-посадочных операций в час.
В 2020 году введут в эксплуатацию ангарный комплекс ВПП-3 с авиационно-технической базой. В его составе будет не менее семи ангаров для обслуживания воздушных судов авиакомпаний-партнеров, стоянки спецтехники наземного обслуживания и аэродромной службы.
Кроме того, к 2022 году должны запустить железнодорожную ветку между южным (терминалы D, E) и северным терминальными комплексами (терминалы А, В, С) аэропорта. Стоимость проекта составляет 12 миллиардов рублей, средства выделит РЖД.
К концу 2022 – началу 2023 года должны завершить вторую очередь терминала C. Его пропускная способность составит 20 миллионов пассажиров в год, а общая площадь – почти 124 тысяч квадратных метров. Новый терминал будет предназначен для обслуживания пассажиров международных воздушных линий. Им будут доступны 84 стойки регистрации, бизнес-залы "Малевич" и "Шагал", а также двухуровневый VIP-зал.
Ранее сообщалось об открытии нового саратовского аэропорта Гагарин. Осматривая аэропорт, Владимир Путин назвал его "замечательным подарком городу". "Этот аэропорт занимает особое место, имею в виду, что он построен в чистом поле точно так же, как Платов в Ростове", – цитирует главу государства "Интерфакс". Президент также сообщил о планах модернизировать несколько десятков российских аэропортов. "У нас на эту шестилетку мы планируем привести в хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортов", – уточнил Путин.
Новый аэропорт Саратова принял первый тестовый рейс 18 августа. Из Внуково в Гагарин прилетел Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". На его борту находились спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Росавиации Александр Нерадько.
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