Ввод в эксплуатацию ВПП-3 в Шереметьево запланирован на сентябрь

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Третью взлетно-посадочную полосу в аэропорту Шереметьево планируют ввести в эксплуатацию в сентябре, сообщает Агентство "Москва".

Ранее говорилось, что это произойдет к концу года, однако данные уточнили. О том, что ввод назначен на сентябрь, в июле сообщал и гендиректор АО "Международный аэропорт Шереметьево" Андрей Никулин.

Третья ВПП увеличит пропускную способность аэродрома с 55 до 90 взлетно-посадочных операций в час. Кроме того, в 2020 году введут в эксплуатацию ангарный комплекс ВПП-3 с авиационно-технической базой. В его составе будет не менее семи ангаров для обслуживания воздушных судов авиакомпаний-партнеров, стоянки спецтехники наземного обслуживания и аэродромной службы.

К 2022 году должны запустить железнодорожную ветку между южным (терминалы D, E) и северным терминальными комплексами (терминалы А, В, С) аэропорта. Стоимость проекта составляет 12 миллиардов рублей, средства выделит РЖД.

К концу 2022-го – началу 2023 года должны завершить вторую очередь терминала C. Его пропускная способность составит 20 миллионов пассажиров в год, общая площадь – почти 124 тысяч квадратных метров.

Новый терминал будет предназначен для обслуживания пассажиров международных воздушных линий. Им будут доступны 84 стоек регистрации, бизнес-залы "Малевич", "Шагал" и двухуровневый VIP-зал.

В 2024–2025 годах могут начать строить терминал G в составе южного терминального комплекса. В долгосрочной перспективе рассматривается и реконструкция терминала F.

