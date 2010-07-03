Ввод в эксплуатацию ВПП-3 в Шереметьево запланирован на сентябрь

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Третью взлетно-посадочную полосу в аэропорту Шереметьево планируют ввести в эксплуатацию в сентябре, сообщает Агентство "Москва".
Ранее говорилось, что это произойдет к концу года, однако данные уточнили. О том, что ввод назначен на сентябрь, в июле сообщал и гендиректор АО "Международный аэропорт Шереметьево" Андрей Никулин.
Третья ВПП увеличит пропускную способность аэродрома с 55 до 90 взлетно-посадочных операций в час. Кроме того, в 2020 году введут в эксплуатацию ангарный комплекс ВПП-3 с авиационно-технической базой. В его составе будет не менее семи ангаров для обслуживания воздушных судов авиакомпаний-партнеров, стоянки спецтехники наземного обслуживания и аэродромной службы.
К 2022 году должны запустить железнодорожную ветку между южным (терминалы D, E) и северным терминальными комплексами (терминалы А, В, С) аэропорта. Стоимость проекта составляет 12 миллиардов рублей, средства выделит РЖД.
К концу 2022-го – началу 2023 года должны завершить вторую очередь терминала C. Его пропускная способность составит 20 миллионов пассажиров в год, общая площадь – почти 124 тысяч квадратных метров.
Новый терминал будет предназначен для обслуживания пассажиров международных воздушных линий. Им будут доступны 84 стоек регистрации, бизнес-залы "Малевич", "Шагал" и двухуровневый VIP-зал.
В 2024–2025 годах могут начать строить терминал G в составе южного терминального комплекса. В долгосрочной перспективе рассматривается и реконструкция терминала F.
Железнодорожная ветка свяжет Москву с северным терминалом Шереметьева
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