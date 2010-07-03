Третью ВПП в Шереметьево планируют открыть к концу года

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) аэропорта Шереметьево планируется сдать в эксплуатацию в конце 2019 года, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе авиагавани.
Ранее СМИ со ссылкой на замгендиректора аэропорта по строительству Сергея Папкова сообщили, что ВПП-3 планируют ввести в конце 2020 года.
В июле замгендиректора по производству АО "Международный аэропорт Шереметьево" Андрей Никулин сообщал, что ВПП-3 планируют сдать 1 сентября текущего года.
Ангарный комплекс ВПП-3 с авиационно-технической базой введут в эксплуатацию в 2020 году. В его составе появится не менее семи ангаров для обслуживания воздушных судов авиакомпаний-партнеров, стоянки спецтехники наземного обслуживания и аэродромной службы.
Предполагается, что третья взлетно-посадочная полоса увеличит пропускную способность аэродрома с 55 до 90 взлетно-посадочных операций в час.
Железнодорожная ветка свяжет Москву с северным терминалом Шереметьева
Ранее сообщалось, что железнодорожную ветку между южным (терминалы D, E, F) и северным терминальными комплексами (терминалы А, В, С) Шереметьево планируют запустить к 2022 году.
В 2024-2025 годах может начаться строительство терминала G. Также в долгосрочной перспективе рассматривается возможность реконструкции терминала F.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: