Третью ВПП в Шереметьево планируют открыть к концу года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) аэропорта Шереметьево планируется сдать в эксплуатацию в конце 2019 года, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе авиагавани.

Ранее СМИ со ссылкой на замгендиректора аэропорта по строительству Сергея Папкова сообщили, что ВПП-3 планируют ввести в конце 2020 года.

В июле замгендиректора по производству АО "Международный аэропорт Шереметьево" Андрей Никулин сообщал, что ВПП-3 планируют сдать 1 сентября текущего года.

Ангарный комплекс ВПП-3 с авиационно-технической базой введут в эксплуатацию в 2020 году. В его составе появится не менее семи ангаров для обслуживания воздушных судов авиакомпаний-партнеров, стоянки спецтехники наземного обслуживания и аэродромной службы.

Предполагается, что третья взлетно-посадочная полоса увеличит пропускную способность аэродрома с 55 до 90 взлетно-посадочных операций в час.

Железнодорожная ветка свяжет Москву с северным терминалом Шереметьева

Ранее сообщалось, что железнодорожную ветку между южным (терминалы D, E, F) и северным терминальными комплексами (терминалы А, В, С) Шереметьево планируют запустить к 2022 году.

В 2024-2025 годах может начаться строительство терминала G. Также в долгосрочной перспективе рассматривается возможность реконструкции терминала F.