Минтранс доработает проект о приаэродромных территориях

Министерство транспорта России совместно с федеральными ведомствами доработает проект закона о приаэродромных территориях до публичного обсуждения документа, передает Агентство "Москва".
После доработки проект разместят на портале regulation.gov.ru. Согласно закону, при строительстве на территориях, которые признаны приаэродромными, не потребуется дополнительных согласований. Кроме того, там введут ограничения на использование земельных участков, объектов недвижимости и осуществление экономической деятельности.
Авторы инициативы подчеркивают, что закон призван исключить негативное воздействие оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье людей и окружающую среду.
Как ранее писали СМИ, законопроект о новом порядке установления ПАТ предполагает их сокращение. ПАТ предлагается устанавливать с шестью подзонами, седьмая может выделяться дополнительно, но не позднее 2025 года. Согласно информации источников, ПАТ у Шереметьево и Внуково составляет около 200 тысяч гектаров, у Домодедово – порядка 300 тысяч.
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