Новый аэропорт Саратова принял первый рейс

Новый саратовский аэропорт Гагарин принял свой первый тестовый рейс, сообщает РИА Новости. Официальное открытие аэропорта намечено на 20 августа.

В 12:17 по местному времени (11:17 мск) из Внуково прилетел Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". На борту находились спикер Госдумы Вячеслав Володин, который является уроженцем Саратовской области, глава Росавиации Александр Нерадько и другие.

На взлетно-посадочной полосе пожарные автомобили сделали водную арку для прибывшего самолета, что является традицией в авиации при встрече нового рейса.

Аэропорт строили с нуля в районе села Сабуровка в 20 километрах от Саратова. Воздушная гавань рассчитана на прием до миллиона пассажиров в год, это 570 человек в час.

Общая площадь пассажирского терминала составляет 23 тысячи квадратных метров. На трех этажах расположены зоны обслуживания внутрироссийских и международных рейсов, а также 12 стоек регистрации. Добраться до аэропорта можно на автомобиле, поезде и речном транспорте.

Распоряжение об открытии нового аэропорта ранее подписал Дмитрий Медведев. По его словам, старый саратовский аэропорт со временем закроют, поскольку он не соответствует потребностям региона и расположен в городской черте.