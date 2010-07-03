Стало известно, почему россияне заранее встают в очередь на посадку в самолет

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Россияне встают в очередь на посадку в самолет до ее начала от скуки и из-за багажа. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе крупного туристического поисковика. Эксперты сервиса провели опрос среди своих пользователей в соцсетях.

Согласно результатам, большинство российских туристов заранее собираются в очередь перед гейтом, так как хотят первыми разместить свои вещи на багажной полке на борту. Именно эту причину указали 41% респондентов. При этом одни путешественники просто предпочитают, чтобы их ручная кладь лежала на полке прямо над их местом, другие же беспокоятся, что для их рюкзака или куртки вообще не хватит места.

"Второй по популярности ответ – очередь ради очереди. За него проголосовала четверть пассажиров", – отметили представители туристического поисковика. По мнению экспертов, кто-то становится в очередь от скуки, а кто-то называет такое нетерпение "стадным инстинктом" или же "профилактикой от варикоза".

Кроме того, 19% пассажиров считают, что это поможет им избежать овербукинга и гарантированно улететь. "Один пассажир поделился, как его друзья не смогли сесть в самолет из-за овербукинга и ему пришлось лететь одному и ждать их на следующем рейсе", – рассказали в пресс-службе. Еще 14% туристов стремятся "поскорее сесть в самолет и расслабиться" после стресса в аэропорту.