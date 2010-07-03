Аэропорт имени Гагарина откроют в Саратове

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В Саратове откроют аэропорт имени Юрия Гагарина. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

По его словам, старый саратовский аэропорт со временем закроют, поскольку он не соответствует потребностям региона и расположен в городской черте.

"Мы рассчитываем, что новый аэропорт сможет стать крупным международным хабом", – цитирует Медведева ТАСС.

Ранее Владимир Путин присвоил столичным и другим аэропортам России имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. В частности, аэропорту Шереметьево присвоено имя Александра Пушкина, Домодедово – Михаила Ломоносова, а Внуково – Андрея Туполева.

Аэропорту Минеральных Вод присвоили имя Михаила Лермонтова. Магаданскому аэропорту Сокол дали имя Владимира Высоцкого, аэропорту Симферополя присвоили имя Ивана Айвазовского, калининградскому Храброво – имя императрицы Елизаветы Петровны.

Общенациональный конкурс, в рамках которого россияне выбирали имена для аэропортов страны, стартовал 11 октября 2018 года. Граждане голосовали по 47 аэропортам. В числе городов-участников были Москва, Казань, Сочи, Калининград и другие. Финальный этап голосования проходил с 12 по 30 ноября.