Автобусы пустят в Шереметьево вместо отмененных аэроэкспрессов

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Компенсационные автобусы будут курсировать между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом 10 и 11 августа. Их запустят вместо отмененных аэроэкспрессов, сообщили в пресс-службе ООО "Аэроэкспресс".
Пассажирам напомнили, что расписание поездов в аэропорт изменится с 7 по 16 августа из-за плановых ремонтных работ на железной дороге. В частности, некоторые рейсы между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево отменят. На смену им 10 и 11 августа придут автобусы.
По информации "Аэроэкспресса", наиболее существенные изменения произойдут с 11:30 10 августа до 15:00 11 августа. Так, у ряда аэроэкспрессов поменяется время отправления, другие временно уберут из расписания.
Во время работ пассажирам посоветовали добираться в Шереметьево и обратно на автобусах. Цена билета в одну сторону составит 300 рублей. "Маршрут автобусов пройдет по платной трассе без промежуточных остановок, время в пути составит порядка 40 минут", – цитирует сообщение пресс-службы Агентство "Москва". В субботу, 10 августа, компенсационные автобусы будут возить пассажиров в обе стороны с 11:40 до 22:00 с 10-минутным интервалом. В воскресенье, 11 августа, они будут ходить с 05:30 и до 07:10 с 20-минутным интервалом, а далее – каждые десять минут.
Как уточнили в компании "Аэроэкспресс", в сторону Шереметьево автобусы будут отправляться от площади Тверская Застава перед зданием Белорусского вокзала. Они доставят пассажиров к зоне вылета Терминала F. Для посадки в автобус нужно приобрести билет по тарифу "Компенсационный" в кассе или у мобильного кассира.
"Обращаем внимание пассажиров, что станцию Окружная аэроэкспрессы также проследуют с изменениями в расписании", – добавили в пресс-службе перевозчика.
Перемены в графике также ожидаются в ночь с 6 на 7 августа. Будут отменены аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в Шереметьево отправлением в 22:30, 23:30, 05:30 и 06:00, а в обратном направлении – в 23:00, 00:30, 07:00.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: