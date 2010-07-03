Автобусы пустят в Шереметьево вместо отмененных аэроэкспрессов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Компенсационные автобусы будут курсировать между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом 10 и 11 августа. Их запустят вместо отмененных аэроэкспрессов, сообщили в пресс-службе ООО "Аэроэкспресс".

Пассажирам напомнили, что расписание поездов в аэропорт изменится с 7 по 16 августа из-за плановых ремонтных работ на железной дороге. В частности, некоторые рейсы между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево отменят. На смену им 10 и 11 августа придут автобусы.

По информации "Аэроэкспресса", наиболее существенные изменения произойдут с 11:30 10 августа до 15:00 11 августа. Так, у ряда аэроэкспрессов поменяется время отправления, другие временно уберут из расписания.

Во время работ пассажирам посоветовали добираться в Шереметьево и обратно на автобусах. Цена билета в одну сторону составит 300 рублей. "Маршрут автобусов пройдет по платной трассе без промежуточных остановок, время в пути составит порядка 40 минут", – цитирует сообщение пресс-службы Агентство "Москва". В субботу, 10 августа, компенсационные автобусы будут возить пассажиров в обе стороны с 11:40 до 22:00 с 10-минутным интервалом. В воскресенье, 11 августа, они будут ходить с 05:30 и до 07:10 с 20-минутным интервалом, а далее – каждые десять минут.

Как уточнили в компании "Аэроэкспресс", в сторону Шереметьево автобусы будут отправляться от площади Тверская Застава перед зданием Белорусского вокзала. Они доставят пассажиров к зоне вылета Терминала F. Для посадки в автобус нужно приобрести билет по тарифу "Компенсационный" в кассе или у мобильного кассира.

"Обращаем внимание пассажиров, что станцию Окружная аэроэкспрессы также проследуют с изменениями в расписании", – добавили в пресс-службе перевозчика.

Перемены в графике также ожидаются в ночь с 6 на 7 августа. Будут отменены аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в Шереметьево отправлением в 22:30, 23:30, 05:30 и 06:00, а в обратном направлении – в 23:00, 00:30, 07:00.

