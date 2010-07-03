Володин проверил готовность аэропорта Гагарин

Фото: saratov.gov.ru

В ходе рабочей поездки спикер Государственной думы Вячеслав Володин проверил готовность международного аэропорта Гагарин в Саратовской области, который должен открыться 20 августа. Об этом сообщают "Дни.ру".

Отмечается, что выявленные ранее недочеты были исправлены. Так, территорию сделали комфортнее для маломобильных граждан, заменив скользкое покрытие на перроне электрички. В терминале установили капсулу космического корабля "Восход". Володин посоветовал сделать ее открытой для посетителей.

Аэропорт строили с нуля в районе села Сабуровка в 20 километрах от Саратова. Воздушная гавань рассчитана на прием до миллиона пассажиров в год, это 570 человек в час. Общая площадь пассажирского терминала составляет 23 тысячи квадратных метров. На трех этажах расположены зоны обслуживания внутрироссийских и международных рейсов, а также 12 стоек регистрации. Добраться до аэропорта можно будет на автомобиле, на поезде, а также на речном транспорте.

Председатель нижней палаты парламента выразил уверенность в том, что новый аэропорт сможет принимать все типы самолетов и работать в любую погоду.

Ранее Володин в ходе визита в Волгоградскую область посетил мемориальный комплекс Мамаев курган, где идет реставрация скульптуры "Родина-мать зовет!". Спикер Госдумы поддержал предложение о благоустройстве всей площади мемориала в 169 гектаров. Также Володин предложил организовать дополнительные маршруты и установить диорамы, а саму территорию сделать доступной для всех, в том числе для людей с ограниченными возможностями.