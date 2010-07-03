Володин проверил готовность аэропорта Гагарин

Поделиться в социальных сетях:
Фото: saratov.gov.ru
В ходе рабочей поездки спикер Государственной думы Вячеслав Володин проверил готовность международного аэропорта Гагарин в Саратовской области, который должен открыться 20 августа. Об этом сообщают "Дни.ру".
Отмечается, что выявленные ранее недочеты были исправлены. Так, территорию сделали комфортнее для маломобильных граждан, заменив скользкое покрытие на перроне электрички. В терминале установили капсулу космического корабля "Восход". Володин посоветовал сделать ее открытой для посетителей.
Аэропорт строили с нуля в районе села Сабуровка в 20 километрах от Саратова. Воздушная гавань рассчитана на прием до миллиона пассажиров в год, это 570 человек в час. Общая площадь пассажирского терминала составляет 23 тысячи квадратных метров. На трех этажах расположены зоны обслуживания внутрироссийских и международных рейсов, а также 12 стоек регистрации. Добраться до аэропорта можно будет на автомобиле, на поезде, а также на речном транспорте.
Председатель нижней палаты парламента выразил уверенность в том, что новый аэропорт сможет принимать все типы самолетов и работать в любую погоду.
Ранее Володин в ходе визита в Волгоградскую область посетил мемориальный комплекс Мамаев курган, где идет реставрация скульптуры "Родина-мать зовет!". Спикер Госдумы поддержал предложение о благоустройстве всей площади мемориала в 169 гектаров. Также Володин предложил организовать дополнительные маршруты и установить диорамы, а саму территорию сделать доступной для всех, в том числе для людей с ограниченными возможностями.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: