Володин оценил ход реставрации на Мамаевом кургане

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В ходе визита в Волгоградскую область спикер Государственной думы Вячеслав Володин в сопровождении главы региона Андрея Бочарова посетил мемориальный комплекс Мамаев курган, где идет реставрация скульптуры "Родина-мать зовет!". Об этом сообщают "Дни.ру".

Отмечается, что председатель нижней палаты парламента поддержал предложение губернатора о благоустройстве всей территории мемориала в 169 гектаров. Также Володин предложил организовать на территории дополнительные маршруты и установить диорамы, а саму территорию сделать доступной для всех, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

В настоящее время специалисты ведут работы на восьмом ярусе в районе головы скульптуры. Володин подчеркнул, что необходимо не просто облагородить место с использованием современных технологий, но и использовать для этого новые подходы.

Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане построили в 1967 году. С 2014 года он претендует на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно мемориал посещают около 1,3 миллиона туристов. Реконструкцию намерены завершить к маю 2020 года.