Начались работы по сохранению атлантов на Театре имени Ермоловой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные реставраторы начали работы по сохранению скульптур атлантов, которые укарашают фасад Московского драматического театра имени Ермоловой. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Как напомнили в ведомстве, здание театра на Тверской входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Именно там некогда размещался знаменитый пассаж купчихи Постниковой, визитной карточкой которого и стали атланты. Работы проводятся по инициативе Мосгорнаследия совместно с Российской ассоциацией реставраторов. Их планируют завершить осенью, передает Агентство "Москва". В настоящее время специалисты демонтируют аварийные части памятника.

"Зачастую именно от состояния отдельных декоративных элементов фасада зависит восприятие всего здания", – подчеркнул глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Он отметил, что статуи атлантов находятся в аварийном состоянии, поэтому "дожидаться сроков плановой реставрации фасадов памятника для спасения фигур просто нельзя". По словам Емельянова, после демонтажа аварийных частей скульптур реставраторы сделают слепки, по которым впоследствии изготовят недостающие элементы.

Ранее сообщалось, что реставрация Зеленого театра на ВДНХ полностью завершится к весне 2020 года. Доступ в зрительный зал под открытым небом будет открыт почти всегда. Если нет репетиций и концертов, люди смогут спокойно проходить в него во время прогулок.