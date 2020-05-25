Санатории с медицинской лицензией откроются в России с 1 июня

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Санатории с медицинской лицензией откроются в регионах РФ с 1 июня. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией", – заявил Мишустин.

Он подчеркнул, что на следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке можно будет говорить об открытии российских курортов в полном объеме.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев в условиях пандемии. Специалисты ведомства отмечали, что прием граждан в санатории возможен только при наличии у них отрицательных результатов теста на наличие новой коронавирусной инфекции.

Также заезжающему в санаторий необходимо будет предоставить информацию о том, что последние две недели он не контактировал с пациентами с коронавирусной инфекцией.

В самих санаториях должна быть обязательно нанесена на пол разметка, указывающая о социальной дистанции. Стойки регистрации должны быть оборудованы прозрачной заградительной конструкцией.

Заселять в номера рекомендовано не более одного человека или не более одной семьи. Каждый день всем отдыхающим должны измерять температуру. В закрытых помещениях гражданам нужно будет носить маски.

