Столичные парки готовы к открытию с 1 июня

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Московские парки готовы к открытию с 1 июня. В целях безопасности посетителей на дорожки была нанесена разметка, обеспечивающая безопасное расстояние между гуляющими, сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

Кроме того, на территории парков разместили информационные щиты и организовали трансляцию речевых оповещений о соблюдении необходимых при прогулках мер.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 Яков Сандаков рассказал о правилах прогулок, разрешенных с 1 июня в столице. В частности, он обратил внимание на то, что горожане на прогулках не должны забывать о ношении масок и перчаток.

С 1 июня москвичи смогут выходить на прогулки

С 1 июня в столице будут открыты парки и зеленые зоны. Выходить на прогулку с понедельника имеют право все жители Москвы, в том числе люди старше 65 лет. Пропуск при этом оформлять не требуется. Пешие прогулки будут возможны с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю. Отмечается, что гулять можно два раза в будни и один раз в выходной день.

Также с 1 июня москвичи смогут снова заниматься спортом на свежем воздухе. В связи с этим фитнес-тренер, диетолог Надежда Сенькова рассказала, как снова вернуться в форму без вреда для здоровья.