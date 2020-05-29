Как начать бегать без вреда для здоровья. Советы фитнес-тренера

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С 1 июня в Москве будет открыто большинство столичных парков. Жители столицы смогут возобновить занятия спортом на свежем воздухе. Фитнес-тренер, диетолог Надежда Сенькова рассказала Москве 24, как снова вернуться в форму без вреда для здоровья.

В первую очередь, по мнению эксперта, необходимо сделать разминку. Она советует прибегнуть к суставной гимнастике. Банальные наклоны, повороты позволят разогреть мышцы и избежать травм. Сенькова отметила, что разминку стоит начинать по анатомической структуре снизу вверх – стопы, колени, бедра, таз, наклоны, плечи, шея. Либо в обратном порядке, начиная с головы.



Надежда Сенькова фитнес-тренер, диетолог Разминка крайне важна, потому что если организм не разогрет, то травматизм увеличивается на 30%. Даже если организм здоровый, сильный.

Сенькова считает, что сразу начинать с бега не стоит, лучше сначала попрактиковаться в ходьбе. По ее мнению, опорно-двигательный аппарат однозначно будет не готов к нагрузке, даже к бегу трусцой.

Также можно прибегнуть к интервальным занятиям – пять минут ходьбы и три минуты легкого бега. Тренер советует начать с дистанции в три километра. Она не исключила возможности так называемых остановок здоровья, когда при усталости человек останавливается восстановить дыхание и размять суставы.

Диетолог дала советы по поводу питания до и после тренировок. Она рассказала, что все зависит от желаемого результата.

"Если человек хочет уменьшить вес, то кардионагрузка делается на пустой желудок. С точки зрения здоровья это не очень хорошо, но с точки зрения результативности это максимально эффективно", – считает Сенькова.

Когда человек знает, что у него нет заболеваний желудочно-кишечного тракта, проблем с сердечно-сосудистой системой, то перед любой физической нагрузкой надо выпить чаю с медом. Но нельзя сильно нагружать желудок, потому что могут появиться неприятные ощущения, может повыситься нагрузка на органы дыхания и сердце.



Надежда Сенькова фитнес-тренер, диетолог Всегда физическую нагрузку нужно делать либо на пустой желудок, либо в состоянии легкой сытости.

Диетолог подчеркнула, что если у человека есть лишний вес, то он может позволить себе перед тренировкой съесть питательный фруктовый батончик для стабилизации уровня сахара в крови. Она уточнила, что при выборе полноценного завтрака спортом заниматься можно только через полтора часа после приема пищи.

"Надо понимать, что желудочно-кишечный тракт после нагрузок сжимается, пища сразу и не поступит. Это будет не очень хорошо для здоровья. Необходим 20–30-минутный перерыв после занятий спортом", – рассказала Сенькова.

Она уточнила, что после небольшого перерыва можно есть все, к чему человек привык.

Однако есть продукты, которые просто не усвоятся организмом после занятий спортом. "Например, кисломолочные продукты не будут полезны в данном случае, потому что после физических нагрузок у нас меняется кислотность и немного перестраивается желудок", – считает диетолог.

Ранее Сергей Собянин заявил, что с 1 июня будет открыто большинство столичных парков. Мэр напомнил, что из-за повышенного числа людей на улицах в городе с 1 июня введут особые правила прогулок. Они будут действовать в качестве эксперимента до 14 июня.

Как следует из указанных правил, москвичи смогут ежедневно заниматься спортом на улице до 9 утра. Также прогулки разрешат с 9:00 до 21:00, но только три дня в неделю – два в будни, один в выходные – в соответствии с графиком по домам.