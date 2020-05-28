Большинство городских парков будет открыто с 1 июня

14:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 июня будет открыто большинство столичных парков. Об этом градоначальник написал на своем персональном сайте.
"Пока еще рано полностью отменять самоизоляцию, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе. С понедельника жители города могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. За небольшими исключениями для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории", – рассказал мэр.
Собянин напомнил, что из-за повышенного числа людей на улицах в городе с 1 июня введут особые правила прогулок. Они будут действовать в качестве эксперимента до 14 июня.
Как следует из указанных правил, москвичи смогут ежедневно заниматься спортом на улице до 9 утра. Также прогулки разрешат с 9:00 до 21:00, но только три дня в неделю – два в будни, один в выходные – в соответствии с графиком по домам.
Прогулки разрешены жителям всех возрастов – в том числе пожилым людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями. Под запрет же попадают болеющие коронавирусом, те, кто проживает с ними, а также люди с симптомами ОРВИ и отправленные на самоизоляцию по требованию санитарного врача.
Мэр Москвы отметил, что для выхода на улицу пропуск не требуется. При себе следует иметь документы – паспорт и любое свидетельство проживания в районе – на случай полицейской проверки.
Накануне Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня. В связи с этим автоматически продлится срок действия рабочих пропусков для граждан, которые продолжают трудовую деятельность не в удаленном режиме.
По каким правилам будет жить столица с 1 июня
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