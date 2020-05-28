Эксперты рассказали, как подготовиться к прогулке после самоизоляции

На фоне улучшения ситуации с распространением коронавируса в Москве Сергей Собянин объявил о старте второго этапа снятия ограничений. С начала лета заработают непродовольственные магазины, а жителям города разрешат прогулки недалеко от дома. Разбираемся, при соблюдении каких правил можно будет насладиться свежим воздухом и почему по-прежнему важно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.



Гуляют все

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Сергей Собянин рассказал о старте второго этапа смягчения ограничительных мер с 1 июня. В начале лета работу возобновит часть предприятий торговли и услуг, а горожане смогут выходить на прогулки. Первый этап послаблений начался в столице с 25 мая. Для посетителей открыли двери некоторые многофункциональные центры "Мои документы" и стал доступен каршеринг.

"Пока еще рано полностью отменять самоизоляцию, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе. С понедельника жители города могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. За небольшими исключениями для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории", – сказал мэр.



Собянин добавил, что "прогулочный режим" будет действовать в столице до 14 июня. До этого же срока в городе продлены самоизоляция и пропускная система.





Сергей Собянин мэр Москвы Разумеется, рост числа людей на улицах может увеличить риск инфицирования. Поэтому мы установили определенные правила совершения прогулок, а сам "прогулочный режим" вводится в порядке эксперимента на две недели, с 1 по 14 июня.

В частности, гулять разрешат даже москвичам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. По-прежнему запрещается выходить на улицу людям, болеющим коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее, тем, у кого есть признаки ОРВИ, а также горожанам, которые обязаны соблюдать самоизоляцию по предписанию санитарного врача.



Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Кроме того, во избежание большого скопления людей столичные власти разработали определенный график выхода на улицу.



Заниматься спортом можно каждый день без ограничений до 9:00 ;

; На обычные прогулки можно не более трех раз в неделю – два раза в будни и один в выходные – с 9:00 до 21:00 ;

; Ознакомиться с графиком прогулок, который составили для жителей каждого дома в отдельности, можно на портале mos.ru. Соответствующий сервис уже работает в виде интерактивной карты. Чтобы понять, в какие дни можно гулять, следует выбрать свой дом на карте или ввести адрес в поисковую строку. При наведении курсора на дом появляется информация о днях недели и датах, когда его жители могут гулять.

Уточняется, что заниматься спортом и гулять можно на любых открытых городских пространствах: улицах, скверах, дворах и парках, за исключением "Зарядья". При этом необходимо ограничить радиус прогулки двумя километрами от места своего проживания. Кроме того, доступ на некоторые территории могут закрыть из-за скопления большого количества людей.

Мэр добавил, что при прогулках важно по-прежнему сохранять социальную дистанцию. Также продолжает действовать запрет на использование лавочек, беседок и любых других объектов, прикосновение к которым может вызвать передачу инфекции.

Во время прогулок запрещено использовать общественный транспорт. Исключение составляет путь к месту прогулки или занятия спортом. Разрешено использовать самокаты, велосипеды, ролики и скейтборды.



Инфографика: Sobyanin.ru

По словам мэра, соблюдение прогулочных правил будут выборочно контролировать сотрудники полиции.





Сергей Собянин мэр Москвы Во избежание недоразумений просьба иметь при себе документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу (паспорт, свиде­тельство о собственности, договор аренды и другие). Брать на прогулку оригиналы необязательно, можно ограничиться копиями или скриншотами в памяти смартфона.

Новые правила могут показаться чрезмерно сложными, отметил Собянин, однако благодаря им москвичам не придется получать еще одну разновидность цифрового пропуска – на прогулку. После двухнедельного эксперимента будет принято решение о продлении такого режима, его изменении или же отмене ограничений.



Зарубежный опыт

Фото: AP/Emilio Morenatti

С начала мая ограничительные меры, принятые из-за коронавируса, стали ослаблять в Испании. Спустя почти 50 дней изоляции жителям разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. При этом детям до 14 лет выходить на улицу раз в день дозволялось еще с 26 апреля, но в сопровождении одного совершеннолетнего.

Согласно новым правилам, Минздрав Испании установил временные интервалы: в период с 06:00 до 10:00 по местному времени, а также с 20:00 до 23:00 разрешили заниматься физкультурой на улице и гулять взрослым людям и подросткам старше 14 лет. А в промежуток с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 20:00 наступает очередь пожилых старше 70 лет. Кроме того, с 12:00 до 19:00 можно прогуливаться с детьми до 14 лет.

Взрослым разрешили выходить на улицу вдвоем с тем человеком, с которым проживаешь вместе, но в радиусе одного километра от дома. На занятия физкультурой можно выйти один раз в день в пределах своего населенного пункта. При этом пользоваться общественным или своим транспортом, чтобы уехать от дома для этих целей, запрещено.

В Мадриде и Барселоне с 25 мая также разрешили встречи с близкими, которые проживают в одной провинции, и открыли террасы кафе и баров. Но до сих пор нельзя собираться группами, численность которых превышает 10 человек.



Фото: AP/Martin Meissner

Германия тоже постепенно начинает возвращаться к привычной жизни: до 29 июня в стране продлили ограничения, касающиеся социальных контактов. Однако федеральные земли могут по своему усмотрению разрешать пребывание в общественных местах групп численностью до 10 человек.

В Бельгии к послаблению ограничительных мер приступили еще в начале мая, при этом обязательным стало ношение масок в общественных местах. Людям разрешили пробежки и занятия физкультурой на улице по двое. Кроме того, с 11 мая допускаются встречи членов семьи, которые живут отдельно друг от друга.

Режим ограничений для выхода из дома, введенный в Австрии 16 марта, отменили с 1 мая. Однако в период до 30 июня жителей обязали соблюдать социальную дистанцию в один метр, носить маски в общественных местах и не собираться на улицах группами больше 10 человек.



Как подготовиться к прогулке?

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с Москвой 24 отметил, что большое скопление людей все еще представляет опасность. Однако горожанам нужен свежий воздух, поэтому при соблюдении всех правил прогулки в парках вполне допустимы.

"Гулять можно, главное – соблюдать все меры защиты. Здесь нужно придерживаться социального дистанцирования порядка двух-трех метров и, конечно, носить маску", – сказал эксперт.





Анатолий Альтштейн вирусолог Важно иметь с собой санитайзер, жидкость для дезинфекции, например спирт 70%. Обрабатываете руки, если нужно, если вы что-то потрогали. А после возвращения домой обязательно тщательно мойте руки с мылом.

В свою очередь, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Наталья Уразова в беседе с Москвой 24 добавила, что по возвращении домой имеет смысл мыть не только руки, но вообще все открытые части тела.

"Это обычные гигиенические процедуры. То есть мытье рук было и раньше, но здесь это лучше делать тщательнее, несколько раз, особенно если был какой-то контакт с поверхностью, вы где-то до чего-то дотрагивались. Лицо тоже лучше всего умыть", – сказала она.

Кроме того, специалист дала общие рекомендации по тому, как подготовиться к выходу на улицу после долгой самоизоляции.

"Одеваться следует по погоде, потому что перегревание так же дает нагрузку на иммунную систему, как и переохлаждение. То есть одеваться важно так, как комфортно", – посоветовала она.





Наталья Уразова врач-терапевт, кандидат медицинских наук Прогулки стоит сделать дозированными, выбирать такие траектории движения, где не будет большого количества людей, скученности.

Также Уразова отметила, что, помимо коронавируса, есть еще и другие инфекции, их сочетания и комбинации, особенно в осенний период времени. Поэтому необходимо прикладывать все усилия, чтобы поддерживать свой иммунитет в форме. По словам специалиста, для этого нужно делать акцент на здоровом образе жизни, в частности сбалансированно питаться, а также ограничить или исключить употребление алкоголя и курение, поскольку это снижает иммунитет.





Соболева Илона