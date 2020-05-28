Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

16:46

Собянин оценил возможность открытия фитнес-центров и парикмахерских

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин призвал не забегать вперед, отвечая на вопрос о возможности открытия фитнес-клубов и парикмахерских в городе.

"И фитнес-центры, и парикмахерские, и салоны красоты тоже хочется открыть. Но я напоминаю, что мы каждый день выявляем около двух тысяч, а то и трех тысяч вновь заболевших", – рассказал мэр в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, несмотря на снижение госпитализации, она все равно составляет сотни тяжелобольных людей.

Мэр также отметил, что режим ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, будет сохраняться до появления вакцины.

Накануне градоначальник продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня. Мэр сообщил, что срок действия разрешений на передвижение по городу будет продлен автоматически.

Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что ослабления для ряда не работающих отраслей торговли и бытовых услуг Москвы могут быть приняты в ближайшее время при соблюдении жителями действующего режима ограничений.

Расписание прогулок для москвичей представят в виде интерактивной карты

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать