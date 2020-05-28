Собянин оценил возможность открытия фитнес-центров и парикмахерских

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин призвал не забегать вперед, отвечая на вопрос о возможности открытия фитнес-клубов и парикмахерских в городе.

"И фитнес-центры, и парикмахерские, и салоны красоты тоже хочется открыть. Но я напоминаю, что мы каждый день выявляем около двух тысяч, а то и трех тысяч вновь заболевших", – рассказал мэр в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, несмотря на снижение госпитализации, она все равно составляет сотни тяжелобольных людей.

Мэр также отметил, что режим ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, будет сохраняться до появления вакцины.

Накануне градоначальник продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня. Мэр сообщил, что срок действия разрешений на передвижение по городу будет продлен автоматически.

Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что ослабления для ряда не работающих отраслей торговли и бытовых услуг Москвы могут быть приняты в ближайшее время при соблюдении жителями действующего режима ограничений.