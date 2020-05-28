Власти Москвы назвали условие послабления ограничений для сферы услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Послабления для ряда не работающих отраслей торговли и бытовых услуг Москвы могут быть приняты в ближайшее время при соблюдении жителями действующего режима ограничений. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире Первого канала.

"Будем опять же наблюдать за динамикой, и будет очень хорошо, если все те правила, которые установлены, будут выполняться, мы не получим роста выявления заболевших. Ну, соответственно, я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, будет и послабление для других отраслей торговли и бытовых услуг", – сказал Немерюк.

Ранее он сообщил, что с 1 июня в рамках второго этапа снятия ограничений возобновят работу свыше 47,3 тысячи предприятий розничной торговли и больше 9,1 тысячи предприятий бытового обслуживания.

Накануне Сергей Собянин анонсировал новый этап смягчения ограничений в Москве с 1 июня. Перечень послаблений включает в себя восемь пунктов.

Среди организаций, которым разрешат возобновить работу, есть мультисервисы, приемные пункты химчисток, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг. Работу возобновят также автосалоны и магазины непродовольственных товаров.

В помещениях потребуется соблюдать социальную дистанцию, а также необходимо носить маски и перчатки. Контроль за поведением посетителей должны осуществлять сотрудники предприятий.

В Москве смягчают ограничения. Как будем жить после 1 июня

Пропускной режим в столице сохраняется до 14 июня. В соответствии с указом мэра срок действия разрешений на передвижение по городу будет продлен автоматически.

В частности, по-прежнему будет действовать масочный режим, а также требования соблюдения соцдистанции. При этом с 1 июня горожанам разрешат совершать прогулки, но только по определенному графику: не более трех раз в неделю. Выходить из дома для занятий спортом можно каждый день, но только до 9:00.

