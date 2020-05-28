Почти 50 тыс предприятий розничной торговли откроется в Москве с 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 50 тысяч предприятий розничной торговли возобновит работу в Москве с 1 июня. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"С 1 июня откроются 47 398 предприятий розничной торговли, 9 149 предприятий бытового обслуживания", – сообщил Немерюк.

Он подчеркнул, что с 5 июня в городе также возобновят работу 82 ярмарки выходного дня. При этом предприятия общественного питания, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани и сауны по-прежнему пока останутся закрытыми.

Накануне Сергей Собянин анонсировал новый этап смягчения ограничений в Москве с 1 июня. Перечень послаблений включает в себя восемь пунктов.

Среди организаций, которым разрешат возобновить работу, есть мультисервисы, приемные пункты химчисток, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг. Работу возобновят также автосалоны и магазины непродовольственных товаров.

В помещениях потребуется соблюдать социальную дистанцию, а также необходимо носить маски и перчатки. Контроль за поведением посетителей должны осуществлять сотрудники предприятий.

Пропускной режим в столице сохраняется до 14 июня. В соответствии с указом мэра срок действия разрешений на передвижение по городу будет продлен автоматически.

В частности, по-прежнему будет действовать масочный режим, а также требования соблюдения соцдистанции. При этом с 1 июня горожанам разрешат совершать прогулки, но только по определенному графику: не более трех раз в неделю. Выходить из дома для занятий спортом можно каждый день, но только до 9:00.

