Врач рассказал о правилах прогулок в Москве с 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный врач городской поликлиники №109 Яков Сандаков рассказал о правилах прогулок, разрешенных с 1 июня в столице.

Медик отметил, что прогулки на свежем воздухе являются наиболее простым способом улучшить самочувствие. За счет активного поступления кислорода в организме стимулируется повышение тонуса.

Однако при выходе на улицу Сандаков рекомендовал следовать ряду обязательных правил. В частности, это соблюдение безопасного расстояния между людьми, и, безусловно, ношение масок и перчаток в общественных местах.

"Московские парки, которые мы все так любим, будут открыты с понедельника. И особенно важно соблюдать дистанцию и избегать скоплений людей в целях нашей общей безопасности. График прогулок, возможно, покажется странным, но все мы понимаем, что в условиях современного мегаполиса это способ бороться с любыми возможными рисками заражения коронавирусом", – приводит Депздрав слова врача.

С 1 июня в столице будут открыты парки и зеленые зоны. Выходить на прогулку с понедельника имеют право все жители Москвы, в том числе люди старше 65 лет. Пропуск при этом оформлять не требуется. Пешие прогулки будут возможны с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю. Отмечается, что гулять можно два раза в будни и один раз в выходной день.

Также с 1 июня москвичи смогут снова заниматься спортом на свежем воздухе. В связи с этим фитнес-тренер, диетолог Надежда Сенькова рассказала, как снова вернуться в форму без вреда для здоровья.