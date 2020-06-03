Ученые назвали регион с самым чистым воздухом

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Группа ученых из Университета штата Колорадо совместно с исследователями из Австралии определили территорию Земли с наиболее чистым воздухом. Об этом сообщает "Газета.ру".

Эксперты проверили гипотезу о том, что на планете почти не осталось мест с нетронутой человеком природой. На основе этого они предположили, что самый чистый воздух может быть над Антарктидой.

Специалисты посетили ледники Антарктиды, причем их путь пролегал от Тасмании. На месте они взяли пробы воздуха, чтобы определить состав нижней атмосферы.

Выяснилось, что бактерии в этом регионе попадают в воздух напрямую из океана. Это указывает на отсутствие аэрозольных загрязнений и пыли с континентов.

Как следует из результатов опроса аналитического центра НАФИ, россияне считают признаком хорошей экологии именно чистый воздух. Такой ответ указал 51 процент респондентов. При этом чаще всего на это указывали жители городов-миллионников.

