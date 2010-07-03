В России появится онлайн-карта загрязнения воздуха и воды

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В Минприроды РФ анонсировали появление интерактивной "карты-светофора" с данными о загрязнениях воздуха и воды на территории страны.

"Информация от мониторинговых станций и онлайн-датчиков с предприятий, а также данные от Росприроднадзора и Роспотребнадзора на интерактивной карте будут сведены в простое и понятное представление: "зеленый", "желтый" или "красный" уровни загрязнения", – цитирует РИА Новости представителя пресс-служба министерства.

Ранее в Минприроды назвали российские города с самым загрязненным воздухом. В это число вошли Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Иркутск, Искитим, Красноярск, Новокузнецк, Норильск, Улан-Удэ и Чита.

"Более половины городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе”, – отмечается в докладе Минприроды. Кроме того, в список городов с самыми загрязненными почвами попал Санкт-Петербург.

В марте текущего года специалисты Greenpeace и компании-разработчика компьютерных программ AirVisual сравнили чистоту воздуха в 73 странах. Лидером составленного ими рейтинга стала Исландия. В первую пятерку вошли Финляндия, Эстония, Швеция и Австралия. А в аутсайдерах оказались Бангладеш, Пакистан и Индия. Россия же попала во вторую десятку стран с самым чистым воздухом.

