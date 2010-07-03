Минприроды предложило перерабатывать 100% товаров и упаковки

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минприроды предложило правительству повысить для производителей нормативы по утилизации товаров и упаковки до 100%. По данным "Коммерсанта", рассмотреть эти идеи Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития поручил вице-премьер РФ Алексей Гордеев.
Срок повышения нормативов пока не называется, однако рассмотреть этот вопрос правительство должно до середины 2020 года.
Сегодня производители должны утилизировать 5–35% реализованных продуктов или платить экосбор. За счет этого в прошлом году удалось собрать 2,2 миллиарда рублей. Минприроды рассчитывает благодаря новым правилам увеличить поступления в бюджет до 136 миллиардов рублей в год.
Авторы инициативы ожидают, что больше всего средств удастся получить за счет экосбора с производителей электроники (47 миллиардов рублей), бумажных изделий и картона (22 миллиарда рублей), резины и шин (17,9 миллиарда рублей), стекла (14,4 миллиарда рублей), а меньше всего – с производителей древесных изделий (0,9 миллиарда рублей).
При этом в министерстве подчеркивают, что повышение нормативов может вызвать рост цен на продукцию на 0,25–1,5%. В свою очередь, гендиректор НАО "Евроэксперт" Екатерина Синогейкина считает, что цены могут вырасти на 1–2%. Кроме того, отмечает она, повышение нормативов по переработке до 100% может привести к скачку инфляции и "отбросить многие предприятия за грань окупаемости".
Ранее в столице начали тестировать технологию переработки отходов в источник энергии. По результатам испытаний будет принято решение о дальнейшем внедрении данной технологии в городскую среду.
Отмечается, что уникальный контейнер – биокомпостер – позволяет за сутки уменьшить объем пищевых отходов на 90%, при этом остатки можно использовать в качестве удобрения или источника энергии.
Кроме того, биокомпостер позволяет за 24 часа утилизировать до 90 килограммов мусора. Также уточняется, что новая технология по переработке сокращает затраты воды и снижает объемы площадей для хранения отдходов, при этом никак не нарушая санитарно-эпидемиологических норм.
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