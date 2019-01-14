В России создадут компанию-оператор по обращению с отходами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России создадут публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор". Указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Новая компания будет обеспечивать нормы законодательства РФ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой области и реализации нацпроекта "Экология".

Расположится оператор в Москве. Функции и полномочия учредителя компании от имени РФ будет осуществлять министерство природных ресурсов и экологии.

С 2019 года в нескольких российских регионах появится новая система сбора и утилизации мусора. Транспортировкой, переработкой и хранением твердых коммунальных отходов займутся специальные региональные операторы.