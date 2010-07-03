Технологию переработки отходов в источник энергии тестируют в Москве

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Тестирование новой технологии по переработке отходов началось на базе одного из реабилитационно-образовательных центров в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития.



Отмечается, что уникальный контейнер – биокомпостер – позволяет за сутки уменьшить объем пищевых отходов на 90%, при этом остатки можно использовать в качестве удобрения или источника энергии.

Кроме того, биокомпостер позволяет за 24 часа утилизировать до 90 килограммов мусора. Также уточняется, что новая технология по переработке сокращает затраты воды и снижает объемы площадей для хранения отдходов, при этом никак не нарушая санитарно-эпидемиологических норм.

Отмечается, что по результатам испытаний будет принято решение о дальнейшем внедрении данной технологии в городскую среду.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил делать дороги из переработанного пластика. Он напомнил, что в Голландии такую технику в качестве пилота используют уже два года.