Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:35

В Госдуме предложили делать дороги из мусора

экология власть дороги

10:35

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил делать дороги из переработанного пластика, сообщает Агентство "Москва".

Он напомнил, что в Голландии такую технику в качестве пилота используют уже два года.

"Куда девать весь хлам, который собирается на наших помойках? Давайте соберем этот пластик и сделаем какой-то пилотный участок дороги", – отметил депутат от ЛДПР.

По его словам, такая технология позволит сэкономить бюджетные деньги. Он уточнил, что это пластик с усиливающими компонентами, в который сразу встраивается коммуникация. И если его использовать, не придется постоянно "латать" ямы, а нужно будет просто поменять участок.

В России создадут публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор".

Новая компания будет обеспечивать нормы законодательства РФ в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Расположится оператор в Москве.

С 2019 года в нескольких российских регионах появится новая система сбора и утилизации мусора. Транспортировкой, переработкой и хранением твердых коммунальных отходов займутся специальные региональные операторы.

экология власть дороги

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика