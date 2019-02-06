В Госдуме предложили делать дороги из мусора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил делать дороги из переработанного пластика, сообщает Агентство "Москва".
Он напомнил, что в Голландии такую технику в качестве пилота используют уже два года.
"Куда девать весь хлам, который собирается на наших помойках? Давайте соберем этот пластик и сделаем какой-то пилотный участок дороги", – отметил депутат от ЛДПР.
По его словам, такая технология позволит сэкономить бюджетные деньги. Он уточнил, что это пластик с усиливающими компонентами, в который сразу встраивается коммуникация. И если его использовать, не придется постоянно "латать" ямы, а нужно будет просто поменять участок.
В России создадут публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор".
Новая компания будет обеспечивать нормы законодательства РФ в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Расположится оператор в Москве.
С 2019 года в нескольких российских регионах появится новая система сбора и утилизации мусора. Транспортировкой, переработкой и хранением твердых коммунальных отходов займутся специальные региональные операторы.
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