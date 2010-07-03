Стали известны российские города с самым грязным воздухом

В министерстве природных ресурсов и экологии назвали российские города с самым загрязненным воздухом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на проект государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году".
По данным ведомства, к городам с самым загрязненным воздухом относятся Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Иркутск, Искитим, Красноярск, Новокузнецк, Норильск, Улан-Удэ и Чита.
"Более половины городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе”, – отмечается в докладе Минприроды.
Кроме того, в список городов с самыми загрязненными почвами попал Санкт-Петербург.
Ранее в Минприроды предупредили об окончании эпохи легкой нефти. Доля месторождений, где добыча происходит сложно, выросла до 60 процентов.
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