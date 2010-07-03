Глава Минприроды предупредил об окончании эпохи легкой нефти

27 августа, 20:39
27 августа, 20:39
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин предупредил, что эпоха легкой нефти подходит к концу. В России доля месторождений, где добывать нефть сложно, выросла до 60%, заявил руководитель ведомства на встрече с крупными недропользователями в Югре.
"На большей части месторождений мы видим тенденцию падающей добычи, причем не только в России, но и по всему миру", – цитирует Кобылкина РИА Новости. По его словам, прирост добычи осуществим лишь двумя путями. "Первый – через поиск и открытие новых месторождений, и второй – с помощью увеличения нефтеотдачи пластов", – пояснил глава Минприроды.
Кобылкин также рассказал о планах создать полигоны для тестирования нетрадиционных технологий добычи полезных ископаемых. Их можно открыть на выработанных и обводненных месторождениях, считает министр.
Глава Минприроды напомнил, что для недропользователей, которые ведут геологоразведку, ведомство формирует систему налоговых вычетов. Кроме того, в Минприроды рассматривают возможность ввести гарантии для иностранных инвесторов, которые будут заниматься нефтедобычей в России.
Ранее в Минприроды подсчитали стоимость запасов полезных ископаемых в России. Всю имеющуюся в стране нефть оценили 39,6 триллиона рублей, а природный газ – в 11,3 триллиона рублей.
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