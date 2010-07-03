Стала известна стоимость всей нефти в России

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Стоимость всех запасов полезных ископаемых в России впервые подсчитали в Минприроды. По данным РБК, всю нефть в стране оценили 39,6 триллиона рублей, а природный газ – в 11,3 триллиона рублей.

Оценка, которую отныне собираются давать ежегодно, соответствует показателям конца 2017 года.

Специалисты ведомства добавили, что стоимость запасов коксующегося угля составляет почти два триллиона рублей, железной руды – 808 миллиардов рублей, алмазов – 505 миллиардов рублей, а золота – 480 миллиардов рублей.

При этом вместе все минеральные и энергетические ресурсы стоят почти 55,2 триллиона рублей, что составляет 60% ВВП за 2017 год.

В натуральном выражении запасы нефти оценили в 9,04 миллиарда тонн, газа – в 14,47 триллиона кубометров, золота – в 1407 тонн и алмазов – в 375 миллионов метрических каратов.

В начале текущего года мировые цены на нефть снизились вопреки действиям ОПЕК по снижению добычи сырья. Незадолго до этого ОПЕК снизила суточную добычу нефти на 780 тысяч баррелей, приблизив ее к уровню октября, до 31,578 миллиона баррелей в сутки.