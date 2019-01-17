Мировые цены на нефть снизились вопреки действиям ОПЕК

Фото: depositphotos/carloscastilla

Мировые цены на нефть 17 января продолжили дешеветь, несмотря на снижение добычи сырья странами ОПЕК. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent снизилась на 0,26%, достигнув отметки в 61,16 доллара за баррель. А вот стоимость февральских фьючерсов на нефть WTI опустилась на 0,5%. Теперь она стоит 52,06 доллара за баррель.

В декабре минувшего года ОПЕК снизила суточную добычу нефти на 780 тысяч баррелей, приблизив ее к уровню октября, до 31,578 миллиона баррелей в сутки.

Ранее было отмечено снижение евро и доллара по отношению к рублю.

На прошлой неделе цена на нефть Brent впервые поднялась выше 62 долларов за баррель. В последний раз цена черного золота данной марки поднималась выше этой отметки 10 декабря минувшего года.