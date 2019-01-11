Цена на нефть Brent впервые поднялась выше 62 долларов за баррель

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Стоимость нефти Brent превысила 62 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов 11 января.

По состоянию на 11:14 по московскому времени, стоимость ее фьючерса с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,9%, составив 62,22 доллара за баррель.

В последний раз цена черного золота указанной марки поднималась выше этой отметки 10 декабря минувшего года.

Немалый рост цены на нефть Brent был отмечен 9 января, когда она подорожала сразу на 5%. Тогда эксперты предположили, что рынок черного золота отыгрывал заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалиха о том, что его страна сократила добычу нефти до 10,2 миллиона баррелей.

Ранее курс рубля снизился по отношению к евро и доллару. Падение стоимости российской валюты наблюдается второй день, и есть версия, что это связано с наметившейся отрицательной коррекцией мировых цен на нефть.