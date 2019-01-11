Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:35

Цена на нефть Brent впервые поднялась выше 62 долларов за баррель

экономика

11:35

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/carloscastilla

Стоимость нефти Brent превысила 62 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов 11 января.

По состоянию на 11:14 по московскому времени, стоимость ее фьючерса с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,9%, составив 62,22 доллара за баррель.

В последний раз цена черного золота указанной марки поднималась выше этой отметки 10 декабря минувшего года.

Немалый рост цены на нефть Brent был отмечен 9 января, когда она подорожала сразу на 5%. Тогда эксперты предположили, что рынок черного золота отыгрывал заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалиха о том, что его страна сократила добычу нефти до 10,2 миллиона баррелей.

Ранее курс рубля снизился по отношению к евро и доллару. Падение стоимости российской валюты наблюдается второй день, и есть версия, что это связано с наметившейся отрицательной коррекцией мировых цен на нефть.

экономика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика