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11:02

Рубль снизился к доллару и евро на торгах

экономика финансы

11:02

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Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Открытие торгов 10 января отметилось ростом доллара и евро по отношению к российской валюте. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

После первой минуты торгов курс доллара составил 66,8475 рубля, прибавив 10,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. А вот евро поднялся на 10,5 копейки, достигнув 77,2025 рубля. В итоге стоимость бивалютной корзины составила 71,51 рубля, поднявшись на 10,4 копейки.

Примечательно, что цена американской валюты оказалась на 23,2 копейки ниже уровня действующего официального курса, в то время как стоимость евро превысила официальный курс на 29,6 копейки.

Как отмечает "Интерфакс" со ссылкой на экспертов, плавное снижение рубля к евро и доллару связано с наметившейся отрицательной коррекцией мировых цен на нефть, которая случилась после их подъема по итогам восьми предыдущих сессий.

Отмечается, что стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в четверг утром составила 60,83 доллара за баррель. Это на 1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Ранее финансовый аналитик Тимур Нигматуллин в беседе с порталом Москва 24 спрогнозировал курс рубля на 2019 год. По его мнению, повышение ставок ФРС окажется не таким быстрым, резкого оттока активов из РФ не будет, а рублевые активы станут привлекательными из-за высокой реальной процентной ставки.

экономика финансы

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