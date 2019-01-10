Рубль снизился к доллару и евро на торгах

Открытие торгов 10 января отметилось ростом доллара и евро по отношению к российской валюте. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
После первой минуты торгов курс доллара составил 66,8475 рубля, прибавив 10,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. А вот евро поднялся на 10,5 копейки, достигнув 77,2025 рубля. В итоге стоимость бивалютной корзины составила 71,51 рубля, поднявшись на 10,4 копейки.
Примечательно, что цена американской валюты оказалась на 23,2 копейки ниже уровня действующего официального курса, в то время как стоимость евро превысила официальный курс на 29,6 копейки.
Как отмечает "Интерфакс" со ссылкой на экспертов, плавное снижение рубля к евро и доллару связано с наметившейся отрицательной коррекцией мировых цен на нефть, которая случилась после их подъема по итогам восьми предыдущих сессий.
Отмечается, что стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в четверг утром составила 60,83 доллара за баррель. Это на 1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Ранее финансовый аналитик Тимур Нигматуллин в беседе с порталом Москва 24 спрогнозировал курс рубля на 2019 год. По его мнению, повышение ставок ФРС окажется не таким быстрым, резкого оттока активов из РФ не будет, а рублевые активы станут привлекательными из-за высокой реальной процентной ставки.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.