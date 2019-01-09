Аналитик спрогнозировал курс рубля на 2019 год

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В среду Центробанк снизил курс доллара США на 2,39 рубля (с 69,47 до 67,08 рубля), а евро – на 2,55 руб. (с 79,46 до 76,91 рубля). Таким образом, курс рубля к обеим валютам вырос в среднем на 2,5 рубля.

Финансовый аналитик Тимур Нигматуллин в беседе с порталом Москва 24 рассказал, что в декабре, помимо прочих факторов, на рубль повлияла "негативная сезонность", поскольку исторически именно в конце года высок спрос на импорт товаров и услуг. Кроме этого, на рубль давит активное погашение внешних долгов в частном и госсекторе, которое также традиционно происходит в конце года.

Также сказалось то, что многие банки и крупные игроки стремились запастись валютой на праздники, чтобы удовлетворить спрос на нее среди населения. По словам Нигматуллина, во время праздников совершались отдельные крупные сделки, которые на пике существенно ослабили рубль. "Это такое разовое, краткосрочное давление на национальную валюту из-за изменения баланса спроса и предложения, но фундаментально ничего не меняется", – считает эксперт.

Санкционный дисконт (негативное влияние санкций) перестал оказывать ключевое давление на курс рубля, отмечает собеседник портала Москва 24: после выборов в Конгресс США стало понятно, что жесткие санкции будут введены в среднесрочной или долгосрочной перспективе и, скорее всего, в облегченном виде.

"Кроме того, игроки рынка ожидают, что, начиная с середины января, вступит в силу бюджетное правило. ЦБ России по распоряжению Минфина будет закупать на открытом рынке валюту в Резервный фонд. Закупка валюты будет происходить на нефтегазовые доходы, поступающие сверх цены на нефть оценочно в около 40 долларов за баррель. С точки зрения цен на нефть, курс рубля в 2019 году будет зафиксирован на отметке около 42 долларов за баррель", – сообщил Нигматуллин.

Относительно стабильный рубль





По мнению эксперта, повышение ставок ФРС (Федеральной резервной системы США – М24) будет не таким быстрым, резкого оттока активов из России не будет, а рублевые активы будут привлекательными из-за высокой реальной процентной ставки. "Грубо говоря, если вы покупаете облигацию федерального займа (ОФЗ), она дает доходность меньше 9%, инфляция по итогам года составит больше 4%, вот эта разница и есть высокая реальная процентная ставка", – пояснил аналитик.

Эксперт отметил, что факторы, негативно влияющие на курс рубля, существуют, однако они не оказывают острого воздействия: геополитика как фактор уже заложена в цены, а цены на нефть, по мнению Нигматуллина, также не будут существенно влиять на национальную валюту.

"Поэтому мы считаем, что 2019 год будет годом относительно стабильного рубля. Среднегодовой курс будет 65-66 по паре доллар-рубль – это середина диапазона колебаний. Основные значения будут сосредоточены в этом диапазоне плюс-минус три рубля", – рассказал аналитик.

В начале года рубль будет чуть более слабым, к концу года, по прогнозам эксперта, укрепится. "Это будет плавный тренд на укрепление. Сейчас 67 по паре доллар-рубль, а к концу года ожидаем увидеть 65. Среднегодовой 65-66, вокруг этих значений будет колебаться", – подытожил Нигматуллин.

Евгения Маркова