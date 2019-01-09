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09 января, 22:46

Нефть марки Brent подорожала более чем на 5%

экономика

09 января, 22:46

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Фото: depsitphotos/carloscastilla

Нефть марки Brent вечером 9 января подорожала на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В частности, по состоянию на 22:17 по Москве цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent выросла до 61,38 доллара за баррель, то есть на 4,53%. Немного ранее рост ее стоимости на торгах был еще более значительным, превысив 5% − до 61,69 доллара за баррель, передает РИА Новости.

Кроме того, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов в среду поднималась на 4,82%, достигнув 52,17 доллара за баррель.

По мнению экспертов, сегодняшним ростом рынок "черного золота" отыгрывает заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалиха о том, что его страна сократила добычу нефти до 10,2 миллиона баррелей.

Также стало известно, что с начала года рост розничных цен на бензин в России не превысил 1,7%. Корректировка произошла, в основном, из-за повышения НДС, пояснили представители ФАС. В ведомстве подчеркнули, что нефтяники выполняют свои договоренности с правительством.

экономика

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