ФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в России

Рост цен на бензин в России с 1 января не превысил 1,7%, сообщил глава управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрий Махонин.
По его словам, в некоторых российских регионах с начала года ФАС зафиксировала рост розничных цен на топливо не более чем на 1,7%. "Преимущественно это регионы европейской части России", − уточнил Махонин ТАСС. Он пояснил, что цены подняли, главным образом, крупные вертикально-интегрированные компании из-за роста НДС.
Как подчеркнул Махонин, нынешняя динамика цен соответствует договоренностям между правительством и нефтяниками, которые были достигнуты осенью 2018 года. При этом, например, в Сибири и на Дальнем Востоке, цены на бензин не изменились, добавил представитель ФАС.
Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, в свою очередь, также считает, что нефтяники соблюдают соглашение о стабилизации топливного рынка. "Компании выдерживают соглашение, оно действует до 31 марта", − сказал он.
Ранее представители нефтяных компаний обязались заморозить оптовые цены на бензин и дизель с 1 ноября по 31 декабря 2018 года на уровне июня. Кроме того, с января по 31 марта 2019 года нефтяники договорились с правительством удерживать рост цен на уровне прогнозируемой инфляции.
20 декабря на большой пресс-конференции по итогам 2018 года Владимир Путин пообещал, что власти не допустят скачков цен на бензин. По словам президента, корректировка произойдет в начале января из-за повышения НДС, но она не будет значительной.
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