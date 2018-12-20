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14:16

Правительство не допустит скачков цен на бензин – Путин

власть политика экономика

14:16

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Путин заявил, что правительство не допустит скачков цен на бензин

Правительство России не допустит скачков цен на бензин в 2019 году. Об этом заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции по итогам 2018 года, которая проходит 20 декабря.

"Возможна какая-то корректировка, связанная с ростом НДС в начале января, и я не думаю, что она будет значительной. Действительно должна быть мягкая корректировка в районе 1–1,5%, не более того. А дальше правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на рынке, на мировом рынке и на российской рынке", – сказал он.

Путин пояснил, что в первые месяцы 2019 года ожидается небольшой всплеск инфляции из-за повышения НДС, однако он потом утихнет.

Президент прокомментировал ситуацию с ростом цен на бензин во Франции, из-за чего в последнее время французы массово протестуют и устраивают демонстрации на улицах разных городов своей страны. Путин сказал, что рост цен на бензин в двух странах будет различаться, так как во Франции цены повысили намеренно, а правительство РФ активно борется с ростом цен.

Пресс-конференция началась 20 декабря в 12:00. Прямой эфир транслируется на телеканале Москва 24. На встречу с президентом аккредитовались рекордные 1702 журналиста. Это 14-я пресс-конференция Путина с 2001 года. В 2017 году президенту задали более 50 вопросов за 3 часа 50 минут. Самая продолжительная пресс-конференция состоялась в 2008 году, она длилась 4 часа 40 минут.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.

власть политика экономика

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