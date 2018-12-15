Около 66 тысяч человек вышли на акции протеста во Франции

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По меньшей мере 66 тысяч человек приняли участие в акциях "желтых жилетов" во Франции к вечеру 15 декабря. Из них 900 человек в Париже. Об этом сообщает AFP со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что в прошлую субботу число участников протестных акций достигло 126 тысяч человек.

В ходе акции протеста "желтых жилетов" в Париже пострадала журналист RT, сообщила ранее главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

С начала ноября в Париже проходят масштабные акции протеста против повышения цен на бензин. Демонстрации сопровождаются массовыми погромами и поджогами автомобилей. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил режим чрезвычайного положения. Власти страны уступили населению и согласились увеличить МРОТ и отменить налоги для граждан с низкой пенсией.