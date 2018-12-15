Журналист RT пострадала во время протестных акций в Париже

15 декабря, 18:42
Фото: АР/Francois Mori
В ходе акции протеста "желтых жилетов" в суббот, 15 декабря, в Париже пострадала корреспондент RT. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в своем микроблоге Twitter.
"Нашего корра на протестах во Франции ранили в лицо. Она поехала в больницу", – написала Симоньян.
Ранее в субботу на акциях протеста в Париже задержали 95 человек. Во французской столице закрыто около 40 станций метро.
С начала ноября в Париже действуют массовые акции протеста. Люди выступают против повышения цен на бензин и топливо. В самый разгар протестов на улицы вышли более 100 тысяч человек. Демонстрации сопровождаются массовыми погромами, активисты поджигают автомобили.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил режим чрезвычайного положения. Власти страны уступили населению и согласились на увеличение минимального размера оплаты труда и отмену налогов для граждан с низкой пенсией.
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