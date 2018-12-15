Журналист RT пострадала во время протестных акций в Париже

Фото: АР/Francois Mori

В ходе акции протеста "желтых жилетов" в суббот, 15 декабря, в Париже пострадала корреспондент RT. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в своем микроблоге Twitter.

"Нашего корра на протестах во Франции ранили в лицо. Она поехала в больницу", – написала Симоньян.

Ранее в субботу на акциях протеста в Париже задержали 95 человек. Во французской столице закрыто около 40 станций метро.

С начала ноября в Париже действуют массовые акции протеста. Люди выступают против повышения цен на бензин и топливо. В самый разгар протестов на улицы вышли более 100 тысяч человек. Демонстрации сопровождаются массовыми погромами, активисты поджигают автомобили.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил режим чрезвычайного положения. Власти страны уступили населению и согласились на увеличение минимального размера оплаты труда и отмену налогов для граждан с низкой пенсией.