Макрон объявил чрезвычайное положение во Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране.

Решение принято на фоне протестов "желтых жилетов". В своем выступлении лидер Франции осудил насилие в ходе манифестаций. В то же время Макрон заявил, что считает народный гнев "справедливым", однако он не оправдывает нападений на полицейских, а также разрушений торговых точек.

"Наша свобода существует только потому, что каждый может выражать свое мнение, которое могут разделять не все, и при этом никто не будет бояться этого несогласия", – цитирует выступление Макрона РИА Новости.

Французскому президенту пришлось пойти на уступки демонстрантам, заявив об увеличении минимального размера оплаты труда на 100 евро в месяц с 2019 года. Среди других мер – выплата предприятиями годового бонуса сотрудникам и отмена налогов для пенсионеров, чья пенсия ниже двух тысяч евро.

Во Франции объявлено чрезвычайное социальное положение



Участники акций протеста выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей, с 17 ноября. По всей стране в протестах приняли участие 75 тысяч человек, задержано более 4,5 тысяч человек.

Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на топливо. 4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о введении моратория на рост цен на автомобильное топливо на полгода. В течение зимы также не будут расти тарифы на электроэнергию и газ.