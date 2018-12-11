Макрон объявил чрезвычайное положение во Франции

11 декабря, 01:16
Фото: Claude Paris/AP
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране.
Решение принято на фоне протестов "желтых жилетов". В своем выступлении лидер Франции осудил насилие в ходе манифестаций. В то же время Макрон заявил, что считает народный гнев "справедливым", однако он не оправдывает нападений на полицейских, а также разрушений торговых точек.
"Наша свобода существует только потому, что каждый может выражать свое мнение, которое могут разделять не все, и при этом никто не будет бояться этого несогласия", – цитирует выступление Макрона РИА Новости.
Французскому президенту пришлось пойти на уступки демонстрантам, заявив об увеличении минимального размера оплаты труда на 100 евро в месяц с 2019 года. Среди других мер – выплата предприятиями годового бонуса сотрудникам и отмена налогов для пенсионеров, чья пенсия ниже двух тысяч евро.
Во Франции объявлено чрезвычайное социальное положение
Участники акций протеста выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей, с 17 ноября. По всей стране в протестах приняли участие 75 тысяч человек, задержано более 4,5 тысяч человек.
Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на топливо. 4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о введении моратория на рост цен на автомобильное топливо на полгода. В течение зимы также не будут расти тарифы на электроэнергию и газ.
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