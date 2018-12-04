Франция замораживает цены на топливо на полгода

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил об официальном введении моратория на рост цен на автомобильное топливо на полгода. Таким образом, власти Франции выполняют одно из требований участников движения "желтые жилеты", которые с середины ноября проводят протесты, передает ТАСС.

"Выслушав всех моих собеседников во время консультаций последних дней, я приостанавливаю ряд налоговых мер", – сказал Филипп выступая в Матиньонском дворце.

Он уточнил, что "вводится мораторий на шесть месяцев на повышение налогов на автомобильное топливо".

Во время переговоров в течение зимы, по его словам, не будут расти тарифы на электроэнергию и газ.

Кроме того, власти решили отложить введение новых правил технического контроля автомобилей на шесть месяцев.

Филипп пообещал прийти в ходе предстоящих переговоров к менее дорогостоящей системе.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее обратился к Филиппу с просьбой встретиться с главами политических партий и представителями "желтых жилетов", чтобы прекратить демонстрации против повышения цен на топливо.

Макрон также поручил главе МВД Франции Кристофу Кастанеру проанализировать ситуацию и сделать из нее выводы, чтобы подготовить правоохранительную систему к таким инцидентам.

Накануне во французской столице прошли акции "желтых жилетов", которые выступают против роста цен не бензин. Из-за беспорядков полиция закрыла 19 станций парижского метро, движение поездов по двум веткам было остановлено.