На акциях протеста в Париже задержали около 100 человек

Фото: АР/Claude Paris

На акциях протеста "желтых жилетов" в Париже задержали 15 декабря 95 человек, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о более 50 задержанных. Сегодня из-за протестов закрыли около 40 станций метро в центре Парижа и рядом с главными достопримечательностями.

Массовые акции протеста против повышения цен на бензин и топливо начались во Франции в начале ноября. В самый разгар протестов на улицы вышли более ста тысяч человек. Демонстрации сопровождаются массовыми погромами и поджогами автомобилей. Президенту Франции пришлось ввести в стране чрезвычайное положение.

Французские власти пошли на уступки протестующим и согласились на увеличение минимального размера оплаты труда и отмену налогов для граждан с низкой пенсией.

