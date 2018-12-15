На акциях протеста в Париже задержали около 100 человек

15 декабря, 18:00
Фото: АР/Claude Paris
На акциях протеста "желтых жилетов" в Париже задержали 15 декабря 95 человек, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о более 50 задержанных. Сегодня из-за протестов закрыли около 40 станций метро в центре Парижа и рядом с главными достопримечательностями.
Массовые акции протеста против повышения цен на бензин и топливо начались во Франции в начале ноября. В самый разгар протестов на улицы вышли более ста тысяч человек. Демонстрации сопровождаются массовыми погромами и поджогами автомобилей. Президенту Франции пришлось ввести в стране чрезвычайное положение.
Французские власти пошли на уступки протестующим и согласились на увеличение минимального размера оплаты труда и отмену налогов для граждан с низкой пенсией.
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