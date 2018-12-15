В Парижском регионе задержали более 50 протестующих

Фото: АР/Kamil Zihnioglu

В Парижском регионе Франции задержаны 52 участника акций протеста "желтых жилетов". Об этом со ссылкой на местную полицию передает РИА Новости. По другим данным, число задержанных выросло до 58 человек.

Сегодня из-за протестов закрыли около 40 станций метро в центре Парижа и несколько станций системы пригородных электричек RER. Закрыто метро возле главных парижских достопримечательностей – Елисейских полей, Эйфелевой башни, Марсового поля, Лувра, Оперы, торговой галереи Лафайет и площади Бастилии.

В начале ноября во Франции начались массовые акции протеста против повышения цен на бензин и топливо. В конце месяца число протестующих выросло до ста тысяч человек. Протесты сопровождаются массовыми погромами и поджогами автомобилей. В начале декабря протестующие повредили Триумфальную арку, из-за чего ее даже пришлось закрыть на время. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в стране чрезвычайное положение.

Протестующим удалось добиться уступок от властей – Макрон согласился увеличить минимальный размер оплаты труда на 100 евро в месяц и отменил налоги для граждан, чья пенсия ниже двух тысяч евро.

