В Париже из-за повреждений закрыли Триумфальную арку

В Париже закрыли Триумфальную арку из-за повреждений

Французские власти закрыли Триумфальную арку в Париже в воскресенье, 2 декабря. Такое решение было принято из-за повреждений, которые исторический объект получил в ходе протестных акций. Об этом сообщил Центр национальных монументов.

Специалисты будут стараться как можно быстрее завершить работы по восстановлению памятника. По сообщению французского новостного телеканала BFMTV, протестующие накануне штурмовали Триумфальную арку. Они нанесли надписи на памятник, проникли в помещения музея, который располагается внутри арки, повредили статуи и другие экспонаты.

В минувшую субботу, 1 декабря, в Париже прошли акции "желтых жилетов" против роста цен не бензин. Полиция оцепила часть Елисейских полей. Активисты пытались прорваться через контрольно-пропускной пункт, к ним применили слезоточивый газ. В связи с беспорядками были закрыты 19 станций метро Парижа, остановлено движение поездов по двум веткам. МВД Франции сообщало более чем о 100 пострадавших.

Пострадали также 12 журналистов RT, которые освещали события из Парижа. Эту информацию передала главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.