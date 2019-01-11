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10:34

Рубль продолжает снижаться к доллару и евро

экономика финансы

10:34

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Фото: depositphotos/valphoto

Курс доллара к рублю на Московской бирже утром в пятницу вырос на 9 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и составил 67 рублей. Евро укрепился к рублю на 30 копеек. Таким образом, курс европейской валюты составил 77,20 рубля.

Из данных Московской биржи следует, что стоимость нефти с утра снижается на 0,1 процента, до 61,61 доллара за баррель по марке Brent. Индекс Мосбиржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,2 процента и составил 2437,7 пункта.

Ранее сообщалось, что плавное снижение рубля к евро и доллару связано с наметившейся отрицательной коррекцией мировых цен на нефть, которая случилась после их подъема по итогам восьми предыдущих сессий. Финансовый аналитик Тимур Нигматуллин в беседе с порталом Москва 24 рассказал, что в декабре, помимо прочих факторов, на рубль повлияла "негативная сезонность", поскольку исторически именно в конце года высок спрос на импорт товаров и услуг.

Авторитетные американские эксперты пришли к выводу, что российская валюта сильно недооценена: по их мнению, курс рубля занижен на 70,4 процента.

экономика финансы

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