Назван справедливый курс рубля по "индексу бигмака"

Американское издание The Economist обновило так называемые "индексы бигмака" (по которым одинаковые товары в разных странах должны стоить одинаково), и оказалось, что российская валюта сильно недооценена: по мнению экспертов, курс рубля занижен на 70,4 процента.
Бигмак в США стоит 5,58 доллара, в то время как в России только 110,17 рубля (или 1,65 доллара). Из этого следует, что рубль сильно недооценен. Также несправедливо воспринимается украинская гривна – она недооценена на 65 процентов.
К сильно недооцененным валютам эксперты отнесли также южноафриканский ранд, малайзийский ринггит, индийский рупий, тайваньский доллар, египетский фунт, индонезийскую рупию и польский злотый. В числе слишком дорогих валют – швейцарский франк, норвежская и шведская крона.
The Economist ведет подсчет индекса с 1986 года. В первый раз его упомянули в качестве шутливого примера, а затем стали рассчитывать и публиковать ежегодно.
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